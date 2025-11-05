EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
05.11.2025 08:02:40
Evotec weitet Verlust aus - Ausblick bestätigt
DOW JONES--Eine geringere Nachfrage im Markt für frühe Arzneimittelforschung hat Evotec in den ersten neun Monaten einen Umsatzrückgang beschert. Der operative Verlust weitete sich wegen einer anhaltenden Unterauslastung und hoher Kosten aus. Das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen sieht aber erste Anzeichen für eine Verbesserung im Kerngeschäft und kommt bei den Kostensenkungen voran. Der Ausblick wurde bestätigt.
Der Umsatz sank um 7,1 Prozent auf 535 Millionen Euro. Im Segment Discovery & Preclinical Development sank er um 12,3 Prozent auf 392 Millionen Euro, während das Segment Just - Evotec Biologics seine Erlöse um 11 Prozent auf 143,4 Millionen Euro steigerte.
Der bereinigte EBITDA-Verlust erhöhte sich auf knapp 17 Millionen Euro von 6 Millionen im Vorjahreszeitraum.
Laut Evotec liegen die Kosteneinsparungen mit erwarteten 60 Millionen Euro doppelt so hoch wie im ursprünglichen Plan vorgesehen.
Der Konzern sieht die Erlöse dieses Jahr weiterhin zwischen 760 Millionen bis 800 Millionen Euro nach 797 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA wird bei 30 Millionen bis 50 Millionen Euro gesehen nach 22,6 Millionen im Vorjahr. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen im Korridor von 40 Millionen bis 50 Millionen nach 50,8 Millionen Euro im Vorjahr liegen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2025 02:02 ET (07:02 GMT)
Analysen zu EVOTEC SEmehr Analysen
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|5,40
|-7,02%
