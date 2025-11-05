EVOTEC Aktie

EVOTEC

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

05.11.2025 08:02:40

Evotec weitet Verlust aus - Ausblick bestätigt

DOW JONES--Eine geringere Nachfrage im Markt für frühe Arzneimittelforschung hat Evotec in den ersten neun Monaten einen Umsatzrückgang beschert. Der operative Verlust weitete sich wegen einer anhaltenden Unterauslastung und hoher Kosten aus. Das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen sieht aber erste Anzeichen für eine Verbesserung im Kerngeschäft und kommt bei den Kostensenkungen voran. Der Ausblick wurde bestätigt.

Der Umsatz sank um 7,1 Prozent auf 535 Millionen Euro. Im Segment Discovery & Preclinical Development sank er um 12,3 Prozent auf 392 Millionen Euro, während das Segment Just - Evotec Biologics seine Erlöse um 11 Prozent auf 143,4 Millionen Euro steigerte.

Der bereinigte EBITDA-Verlust erhöhte sich auf knapp 17 Millionen Euro von 6 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Laut Evotec liegen die Kosteneinsparungen mit erwarteten 60 Millionen Euro doppelt so hoch wie im ursprünglichen Plan vorgesehen.

Der Konzern sieht die Erlöse dieses Jahr weiterhin zwischen 760 Millionen bis 800 Millionen Euro nach 797 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA wird bei 30 Millionen bis 50 Millionen Euro gesehen nach 22,6 Millionen im Vorjahr. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen im Korridor von 40 Millionen bis 50 Millionen nach 50,8 Millionen Euro im Vorjahr liegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 02:02 ET (07:02 GMT)

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
03.09.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 5,40 -7,02% EVOTEC SE

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

