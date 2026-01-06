Innodata Aktie

WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

EVP and COO Sells 23,654 Innodata Shares for $1.4 Million

Ashok Mishra, EVP and COO of Innodata (NASDAQ:INOD), net sold 23,654 shares via an option exercise and immediate sale on Dec. 4, 2025, with a transaction value of approximately $1.4 million as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($60.16); post-transaction value based on Dec. 4, 2025 market close price.Innodata is a technology company specializing in data engineering and AI-driven solutions, operating at scale with over 6,500 employees across multiple geographies. The company leverages proprietary platforms and domain expertise to support enterprise digital transformation, data curation, and advanced analytics for demanding industries. Its competitive edge lies in its ability to deliver end-to-end data solutions that underpin AI and machine learning initiatives for global clients.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
