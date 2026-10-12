Webe a Aktie
WKN DE: A3CVT7 / ISIN: US94770D1028
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12.10.2026 14:23:00
EVP-Chef Manfred Weber stellt sich gegen Friedrich Merz - Verhandlungen über EU-Etat:
Die EU streitet über den Etat für die Jahre 2028 bis 2034. Die Fronten verlaufen dabei nicht nur zwischen Geber- und Nehmerländern. Auch dem EU-Parlament gehen die Forderungen nach Kürzungen zu weit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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