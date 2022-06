EVP-Chef Weber fordert Abschaffung der Einstimmigkeit in der EU

BERLIN (Dow Jones)--Der neu gewählte Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), CSU-Politiker Manfred Weber, hat sich für eine komplette Abschaffung des Zwangs zur Einstimmigkeit bei wichtigen Entscheidungen in der Europäischen Union (EU) ausgesprochen. "Wir müssen jetzt den Mut haben, die Einstimmigkeit zu beenden. Ich bin es ehrlich gesagt leid, dass uns Viktor Orban immer wieder die Agenda diktiert", sagte Weber dem Nachrichtensender Phoenix. "Wir müssen endlich dazu kommen, dass per Mehrheit bei solchen Fragen entschieden wird, damit Europa sprechfähig wird."

Dort, wo per Mehrheit entschieden werde, beispielsweise beim Klimaschutz, komme die EU voran und gebe es Kompromisse. "Dort, wo die Einstimmigkeit herrscht, sind wir leider blockiert und haben wir das Gewürge, das wir jetzt wieder beim Gipfel erlebt haben", sagte Weber mit Blick auf den jüngsten EU-Sondergipfel und den Beschluss eines teilweisen Öl -Embargos gegen Russland.

Weber rief insbesondere Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, auf europäischer Ebene initiativ zu werden. In der EU gebe es derzeit einen "Kiew-Moment", die Menschen in der EU spürten, dass es beim Krieg in der Ukraine auch um ihre Grundwerte gehe. "Von den Bürgern kommt eher Motivation: Geht voran", sagte Weber.

