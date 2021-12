EVP-Fraktionschef Weber fordert in Ukraine-Konflikt Ampel zum Handeln auf

BERLIN (Dow Jones)--Der zuletzt kolportierte Truppenaufmarsch russischer Verbände an den Grenzen der Ukraine beschäftigt nun auch stärker die europäische bzw. deutsche Politik. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, hat vor einer militärischen Eskalation des Ukraine-Konflikts gewarnt und die Ampel-Koalition in Berlin zum Handeln aufgefordert. "Die Bedrohung für die Ukraine ist durch den aktuellen russischen Truppenaufmarsch an der Grenze real. Diese Situation ist sehr besorgniserregend, eine Eskalation des Krieges in der Ostukraine ist nicht ausgeschlossen", sagte Weber der "Bild am Sonntag". Die Situation sei "ein Test für die Nato und die westliche Wertegemeinschaft. Es war wichtig, dass die Nato klargestellt hat, dass eine russische Aktion gegen die Ukraine einen hohen Preis haben wird."

Dieser hohe Preis müsse nun aber auch benannt werden, forderte Weber in Richtung der Ampelkoalition: "Wenn Putin Waffen einsetzt, dann ist die Gaspipeline Nord Stream 2 am Ende. Eine Inbetriebnahme wäre ausgeschlossen. Diesen Preis muss die künftige Bundesregierung klar benennen."

December 05, 2021 06:42 ET (11:42 GMT)