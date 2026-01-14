People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
14.01.2026 13:49:32
EVP People and Culture Sells ATEC 33K Shares for $679K
Craig E. Hunsaker, EVP, People & Culture at Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC), executed an open-market sale of 32,584 shares valued at $679,050.56 on Dec. 10, 2025, as reported in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($20.84); post-transaction value based on trade price ($20.84).* 1-year performance is calculated using Dec. 10, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu People Corp.
Analysen zu Atec
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Atec
|20,00
|-7,19%