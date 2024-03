Evrim Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Evrim Resources ließ sich am 19.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Evrim Resources die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Evrim Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,00 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,63 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,019 CAD je Aktie sowie einem Umsatz von 9,25 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at