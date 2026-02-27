|
EW Scripps: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
EW Scripps lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,51 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,920 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat EW Scripps im vergangenen Quartal 560,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EW Scripps 728,4 Millionen USD umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,870 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
EW Scripps hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
