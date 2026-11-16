eWeLL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

eWeLL ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat eWeLL die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,36 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 18,78 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat eWeLL im vergangenen Quartal 1,08 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eWeLL 870,7 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at