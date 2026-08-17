eWeLL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

eWeLL lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 23,71 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 18,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat eWeLL mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at