eWeLL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

eWeLL äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,78 JPY, nach 14,22 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 870,7 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 654,5 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at