eWork Scandinavia AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

eWork Scandinavia AB gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,00 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,92 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,05 Prozent auf 3,13 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,60 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at