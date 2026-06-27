Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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27.06.2026 21:30:20
EWY ETF Assets Jump To $23 Billion, But Samsung and SK Hynix Risks Remain
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