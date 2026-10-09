Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.10.2026 18:39:00
Ex-Apple-Chef Tim Cook: Übergabe an Ternus wie aus dem Lehrbuch
Ex-Chef Tim Cook zeigt sich hochzufrieden mit dem Übergang zu seinem Nachfolger John Ternus und blickt im Interview auf die vergangenen Wochen zurück.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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09.10.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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09.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
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09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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06.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|21.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 500,00
|1,48%
|Apple Inc.
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