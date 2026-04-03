Ex-Außenminister Irans wirbt für nachhaltigen Frieden mit den USA

TEHERAN (dpa-AFX) - Der frühere iranische Außenminister Mohammed-Dschawad Sarif hat angesichts des verheerenden Kriegs für einen "echten" Frieden mit den USA geworben. In einem Gastbeitrag für das Magazin "Foreign Affairs" argumentierte Sarif, dass der Grundkonflikt gelöst werden müsse. Anstelle eines möglicherweise fragilen Waffenstillstands sei ein echtes Friedensabkommen nötig. Beide Staaten sollten "diese Katastrophe als Gelegenheit nutzen, um 47 Jahre der Kriegslust zu beenden".

Gemeinsam mit Israel hatten die USA den Iran vor fast fünf Wochen angegriffen. Seitdem wurden Dutzende führende Vertreter aus Militär und Politik getötet, darunter auch Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei. Der Iran reagierte mit Raketenangriffen auf Israel und arabische Staaten am Golf. In der Straße von Hormus brachte das iranische Militär die Schifffahrt mit Attacken und Drohungen nahezu zum Erliegen, was die Ölpreise in die Höhe schnellen ließ. Ein schnelles Ende des Kriegs ist weiterhin nicht in Sicht.

Sarif: "Win-Win-Situation" wäre möglich

"Anhaltende Feindseligkeit wird zu einem größeren Verlust wertvollen Lebens und unersetzlicher Ressourcen führen, ohne die bestehende Pattsituation tatsächlich zu verändern", schrieb Sarif weiter. Der Krieg habe gezeigt, dass Irans Raketen- und Atomprogramm militärisch nicht beendet werden könne. Seiner Ansicht nach sollte Teheran wie in der Vergangenheit anbieten, sein Atomprogramm einzuschränken und die Straße von Hormus öffnen. Im Gegenzug müssten die USA internationale Sanktionen aufheben.

Sarif schrieb weiter, dass auch wirtschaftliche Zusammenarbeit denkbar sei. Es wäre eine "Win-Win-Situation" für beide Staaten. "Dieser Krieg, so schrecklich er auch ist, hat die Tür für eine dauerhafte Einigung geöffnet. Die Iraner mögen empört sein, doch sie können voranschreiten in dem Wissen, dass sie angesichts eines massiven und illegalen militärischen Angriffs durch zwei atomar bewaffnete Mächte standhaft geblieben sind." Sarif war von 2013 bis 2021 Außenminister im Iran./arb/DP/zb