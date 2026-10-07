Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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07.10.2026 15:03:54
Ex-Barclays traders’ rate-rigging convictions quashed
Court of Appeal ruling comes after Tom Hayes’s guilty verdict was overturned last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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