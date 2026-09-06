06.09.2026 19:35:38

Ex-BSWler in Thüringen gründen neue Partei

ERFURT (dpa-AFX) - Nach ihrem Austritt aus dem BSW in Thüringen haben Ex-Mitglieder die neue Partei Thüringen.Gerecht gegründet. Zur Vorsitzenden wurde die ehemalige BSW-Landeschefin und Finanzministerin Katja Wolf gewählt, wie Gründungsmitglieder in Erfurt mitteilten./rot/DP/zb

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