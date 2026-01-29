Ex-Bundesbanker Weber: "Prekäre Weltlage", aber Kurse sollten steigen

Das globale politische Umfeld ist instabil, die wirtschaftlichen Signale sind widersprüchlich und die Politik der Großmacht USA ist sprunghaft. Eine Situation, in der die Alarmglocken läuten. Dennoch überwiegt beim Kapitalmarktexperten und vormaligen Deutsche-Bundesbank-Präsidenten Axel Weber die Zuversicht für die Aktienmärkte für das junge Jahr 2026. Aber es werde "kein leichtes Jahr".

Auch diesmal soll am Jahresende auch ein Plus vor dem US-Aktienindex S&P-500 stehen, wenn auch wohl ein kleineres als in den beiden vorangegangenen Jahren von mehr als 20 Prozent. Aber 2026 werde "kein leichtes Jahr" werden, unterstrich Weber am Donnerstag in Wien bei einer Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und des deutschen Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Vielmehr befinde sich die Weltwirtschaft in einer sehr prekären Situation". Die USA befänden sich im Wirtschaftskrieg mit seinen bisher engsten Verbündeten. Das sei "eine brandgefährliche Situation".

"Europa muss sich neue Freunde suchen"

Große Bedeutung werde im Jahr 2026 wieder der Politik von US-Präsident Donald Trump zukommen. Viele seiner Aussagen hätten zwar nur "eine geringe Halbwertszeit". Dennoch dürfe man nicht den Fehler machen, sie als irrational abzutun. Im Gegenteil: "Er verfolgt einer radikale auf die Interessen der USA ausgerichtete Politik", betonte Weber. Mit seiner Strategie von Eskalation und Deeskalation erreiche Trump auch klare Ziele. So etwa sei nach monatelanger Aufregung über neue hohe Handelszölle ein durchschnittlicher Satz von 12,5 Prozent geblieben - was für viele Unternehmen gut verkraftbar sei.

Europa stehe vor dem Problem, dass es sich mit der strategischen Kehrtwende der USA neue Partner suchen müsse, meinte der Ex.Bundesbanker. Es gelte die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren. Das sei nicht einfach und erfordere viel mehr Zusammenarbeit der europäischen Länder. "Wir haben die USA als Freund ganz tief in unsere Systeme hineingelassen."

Auch für die US-Wirtschaft gebe es Anfälligkeiten. "Wenn die US-Aktienmärkte nach unten korrigieren, reagiert Trump sofort", sagte Weber, der als ehemaliger "Wirtschaftsweiser" der deutschen Regierung heute auch als Berater für europäische Politiker wie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron tätig ist.

Eine große Verwundbarkeit: "Der Rest der Welt finanziert die USA"

Der US-Präsident sei sich der Verwundbarkeit der US-Wirtschaft deutlich bewusst, analysiert Weber. Eine künftige starke Entwicklung der USA sei abhängig von den Exporten der großen Tech-Unternehmen sowie von anhaltenden Kapitalimporten aus dem Ausland. Denn "die US-Wirtschaft basiert massiv auf Pump, der Rest der Welt finanziert die USA".

Eine weitere Verwundbarkeit der USA liege in der Tatsache, dass die starke durchschnittliche Wertsteigerung der US-Aktien in erster Linie auf die außerordentliche Entwicklung der sogenannten "Glorreichen Sieben" oder "Magnificent Seven" entfalle - die auf Internet und künstliche Intelligenz (KI) ausgerichteten Unternehmen Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet/Google, Meta, Nvidia und Tesla. Auf sie entfällt der Löwenanteil der Gewinne an den US-Börsen, sie stemmen zusammen auch die größte Last der Investitionen.

Ähnlich wie diese sieben Titel die übrigen 493 Aktien im 500 Titel umfassenden S&P-500-Index abhängten, klaffe in den USA auch die Kaufkraft in der Bevölkerung immer weiter auseinander, stellte Weber fest. Während für einen kleinen Teil der Bevölkerung die Kaufkraft steige, sinke sie für 40 Prozent - eine Entwicklung, die in Europa in dieser Form indiskutabel wäre.

An den Geldmärkten erwartet Weber eine Fortsetzung der Normalisierung. Mittelfristig würden sich Europas Notenbanken bei einem Leitzinssatz um die 2-Prozent-Marke einpendeln.

fhwk/kre