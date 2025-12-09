Alpen Aktie
WKN DE: A0JJXA / ISIN: JP3126470008
|
09.12.2025 08:04:48
Ex-CEO der Bank of America Merrill Lynch wird Vorsitzender von Alpen Partners
Christian De Prati, ehemaliger CEO und Country Head Schweiz der Bank of America Merrill Lynch, übernimmt den Vorsitz bei Alpen Partners. Er ist nicht das einzige neue Mitglied im Verwaltungsrat von Alpen Partners, Alpen Partners International und Goldbach Capital.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
