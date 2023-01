Ex-Covid-Zar und Multimillionär Zients wird Bidens neuer Stabschef

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat den Geschäftsmann und ehemaligen Covid-Koordinator Jeff Zients zum neuen Stabschef ernannt.

Zients habe "einige der schwersten Probleme der Regierung bewältigt", erklärte Biden am Freitag. Zients ist nach Ron Klain der zweite Chef der Verwaltung im Weißen Haus unter dem Demokraten. Er diente bereits in der Regierung von Barack Obama und war zwischenzeitlich Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates. Als Koordinator für die Anti-Corona-Maßnahmen unter Biden war er für das Impfprogramm des Bundes verantwortlich. Seine Ernennung war erwartet worden, derartige Wechsel sind bei diesem Posten in den USA keine Seltenheit.

Der Multimillionär Zients war unter anderem auch Verwaltungsrats-Mitglied bei Facebook und Manager bei der Investment-Firma Portfolio Logic. Als Stabschef ist er nun für das Operative im Präsidialamt verantwortlich. Er soll für die Umsetzung der Politik des Präsidenten sorgen und ist die Kontaktperson für Minister. Zients tritt sein neues Amt in einem Umfeld an, in dem die Republikaner die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernommen haben und damit Bidens Politik blockieren könnten.

(Bericht von by Susan Heavey, Doina Chiacu, Ismail Shaki und Jeff Mason; Geschrieben von Scot W. Stevenson; redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)