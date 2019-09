Ex-Deutsche-Bank-Chef Cryan bekommt neuen Top-Job in der Finanzbranche

LONDON (dpa-AFX) - Der Ex-Deutsche-Bank-Chef (Deutsche Bank) John Cryan hat ab Anfang des kommenden Jahres einen neuen Top-Job in der Finanzbranche. Der 58-jährige Manager wird ab Januar das Aufsichtsgremium der britischen Man Group leiten, wie der weltgrößte börsennotierte Hedgefonds am Montag in London mitteilte. Er wird Nachfolger von Ian Livingston, der Ende 2019 nach nicht einmal vier Jahren seinen Posten als Chairman abgeben wird. Cryan ist bereits seit Anfang 2015 im Man-Group-Aufsichtsrat, hat dabei aber bisher keine führende Rolle. Der Brite war von Juli 2015 bis April 2018 Vorstandschef der Deutschen Bank, konnte dort aber das Ruder nicht rumreißen und wurde daher vor rund eineinhalb Jahren überraschend vor die Tür gesetzt.

