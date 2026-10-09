Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
09.10.2026 16:36:35
Ex-Deutsche Bank trader jailed for rigging rates has conviction overturned
The Court of Appeal quashes the conviction of Christian Bittar, a former Deutsche Bank trader jailed in 2018.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09.10.26
|Former Deutsche Bank star trader has rate-rigging conviction quashed (Financial Times)
|
09.10.26
|Former Deutsche Bank star trader has rate-rigging conviction quashed (Financial Times)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
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