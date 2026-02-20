Ex-Dividende bei Infineon-Aktie: Das erhalten Anleger pro Aktie

• Hauptversammlung bestätigt Dividende von 0,35 Euro pro dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2025• Ex-Tag der Aktie ist der 20. Februar 2026, während die Auszahlung der Dividende am 24. Februar 2026 erfolgt• Vorstandschef Jochen Hanebeck forciert Investitionen in KI-Rechenzentren und hebt das Budget auf 2,7 Milliarden Euro an

Breite Zustimmung für Dividendenvorschlag und Vorstand

Auf der gestern in München abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Infineon Technologies AG stimmten die Anteilseigner dem angepassten Gewinnverwendungsvorschlag mit einer Mehrheit von 99,97 Prozent der abgegebenen Stimmen zu. Da sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien durch die Ausgabe von eigenen Aktien an Mitarbeiter im Rahmen des Restricted Stock Unit Plans auf 1.303.499.659 Stück erhöht hatte, wurde die Ausschüttungssumme auf rund 456,22 Millionen Euro angepasst. Die Dividende bleibt mit 0,35 Euro je Aktie auf dem Niveau des Vorjahres stabil. Auch die Entlastung der Vorstandsmitglieder, darunter der Vorstandsvorsitzende Jochen Hanebeck und Finanzvorstand Dr. Sven Schneider, erfolgte mit deutlichen Mehrheiten von über 99 Prozent.

Termine für Aktionäre: Ex-Tag und Zahltag

Für Anleger ist die zeitliche Abfolge der Dividendenabwicklung von zentraler Bedeutung. Der sogenannte Ex-Tag, an dem die Aktie erstmals ohne den Dividendenanspruch gehandelt wird, ist der heutige Freitag, der 20. Februar 2026. Dies führt technisch bedingt zu einem Kursabschlag in Höhe der Bruttodividende zum Handelsstart. Die tatsächliche Gutschrift auf den Konten der Aktionäre erfolgt am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, mithin am Dienstag, den 24. Februar 2026. Um dividendenberechtigt zu sein, mussten Anleger das Papier spätestens zum Handelsschluss des gestrigen HV-Tages in ihrem Depot geführt haben.

Strategische Neuausrichtung: KI als Wachstumstreiber

Über die reine Gewinnausschüttung hinaus nutzte das Management die Versammlung, um die ambitionierten Ziele im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zu unterstreichen. "Die sehr dynamische Nachfrage bei KI in einem ansonsten verhaltenen Marktumfeld gibt Infineon kräftigen Rückenwind", erklärte Jochen Hanebeck gegenüber den Aktionären in München. Um die steigende Nachfrage nach effizienter Stromversorgung für KI-Rechenzentren zu bedienen, erhöht der Konzern seine geplanten Investitionen für das laufende Geschäftsjahr von ursprünglich 2,2 Milliarden Euro auf nun 2,7 Milliarden Euro. Insbesondere der Hochlauf der neuen Smart Power Fab in Dresden soll beschleunigt werden, um bis zum Geschäftsjahr 2027 Umsätze von rund 2,5 Milliarden Euro im KI-Segment zu erzielen.

So entwickelt sich die Infineon-Aktie am Ex-Dividende-Tag

Am heutigen Handelstag wird die Aktie von Infineon "ex Dividende" gehandelt, was rein technisch zu einem Kursabschlag in Höhe der ausgeschütteten 0,35 Euro pro Anteilsschein führt. Im XETRA-Handel notiert das Papier aktuell bei 44,97 Euro (-0,87 Euro) und bewegt sich damit, bereinigt um den Dividendenabzug, im Minus.

Redaktion finanzen.at