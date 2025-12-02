|Medienberichte
02.12.2025 21:48:00
Ex-EU-Kommissar Hahn dürfte OeNB-Präsident werden
Der Posten des OeNB-Präsidenten ist seit 30. November vakant, nachdem Harald Mahrer sein Mandat als OeNB-Generalratspräsident zurückgelegt hatte. Der drei Wochen zuvor angekündigte Schritt war eine Reaktion auf heftige Kritik an dem damaligen WKÖ-Chef rund um die Vorgänge in der Wirtschaftskammer. Weil die Kritik auch danach nicht abebbte, nahm Mahrer auch seinen Hut als WKÖ-Chef. Der Generalrat der OeNB wird derzeit interimistisch von Vizepräsidentin Ingrid Reischl geleitet.
Hahn war von 2014 bis 2024 österreichischer EU-Kommissar in Brüssel, zunächst für den Bereich Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, dann für Haushalt und Verwaltung. Zuvor war der ÖVP-Politiker zwischen 2007 und 2010 Wissenschaftsminister. Seit Mai ist der 68-Jährige EU-Sondergesandter für Zypern.
