Ex-EU-Kommissar Hahn dürfte OeNB-Präsident werden

Das soll die ÖVP, der die Personalauswahl laut Koalitionsabkommen zusteht, entschieden haben, berichteten "Standard" und "Krone" am Dienstagabend. Der entsprechende Entschluss soll laut "Krone" bereits am Mittwoch im Ministerrat abgesegnet werden.

Der Posten des OeNB-Präsidenten ist seit 30. November vakant, nachdem Harald Mahrer sein Mandat als OeNB-Generalratspräsident zurückgelegt hatte. Der drei Wochen zuvor angekündigte Schritt war eine Reaktion auf heftige Kritik an dem damaligen WKÖ-Chef rund um die Vorgänge in der Wirtschaftskammer. Weil die Kritik auch danach nicht abebbte, nahm Mahrer auch seinen Hut als WKÖ-Chef. Der Generalrat der OeNB wird derzeit interimistisch von Vizepräsidentin Ingrid Reischl geleitet.

Hahn war von 2014 bis 2024 österreichischer EU-Kommissar in Brüssel, zunächst für den Bereich Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, dann für Haushalt und Verwaltung. Zuvor war der ÖVP-Politiker zwischen 2007 und 2010 Wissenschaftsminister. Seit Mai ist der 68-Jährige EU-Sondergesandter für Zypern.

