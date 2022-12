Ex-EU-Parlamentsvize Kaili bleibt während Korruptionsermittlungen in Haft

Brüssel (Reuters) - Die in Verbindung mit dem EU-Korruptionsskandal festgenommene ehemalige Vize-Präsidentin des Europa-Parlaments Eva Kaili bleibt einen weiteren Monat in Untersuchungshaft.

Das entschied ein belgisches Gericht am Donnerstag. Sie kann innerhalb von 24 Stunden gegen die Anordnung Einspruch einlegen. Kaili steht im Verdacht, von Katar Geld bekommen zu haben, um das Parlament in Sinne des arabischen Staates zu beeinflussen. Die Griechin wurde am 13. Dezember von ihrem Amt als Vizepräsidentin des Parlaments abgesetzt. Kaili wie auch das Emirat haben die Vorwürfe zurückgewiesen.

