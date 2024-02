Ex-General Prabowo erklärt sich in Indonesien zum Wahlsieger

Jakarta (Reuters) - Bei der Präsidentschaftswahl in Indonesien hat Favorit Prabowo Subianto noch vor Veröffentlichung des Ergebnisses den Sieg für sich beansprucht.

Der Verteidigungsminister und frühere General verwies am Mittwoch auf inoffizielle Zahlen mehrerer Meinungsforschungsinstitute. In einer Rede vor jubelnden Anhängern sprach er von einem Sieg für das ganze Land und kündigte an, eine Regierung für alle Indonesier zu bilden. "Wir werden eine Regierung zusammenstellen, die aus den besten Söhnen und Töchtern Indonesiens bestehen wird."

Das offizielle Endergebnis wird spätestens am 20. März erwartet. Vier namhafte Meinungsforschungsinstitute legten aber bereits ihre Auswertungen von Schnellauszählungen vor, die sie in ausgewählten Wahllokalen im gesamten Land vornahmen. Demnach steuert Prabowo auf einen Stimmenanteil von etwa 58 Prozent zu. Damit wäre er auf Kurs, die Wahl in der drittgrößten Demokratie der Welt mit etwa 275 Millionen Einwohnern bereits im ersten Urnengang gewonnen zu haben. Nötig sind dafür über 50 Prozent aller Stimmen und mindestens 20 Prozent der Stimmen in mehr als der Hälfte aller Provinzen des weitverzweigten Archipels. Gelingt dies keinem der Kandidaten, kommt es zu einer Stichwahl der zwei Bestplatzierten im Juni.

BETRUGSVORWÜRFE

Prabowos Gegenkandidaten Anies Baswedan und Ganjar Pranowo forderten die Bevölkerung auf, nicht zu früh Schlüsse aus den vorliegenden Zahlen zu ziehen. Die Wahlkampfstäbe der beiden ehemaligen Gouverneure teilten mit, Berichte über Wahlverstöße zu prüfen. Sie sprachen von "strukturellem, systematischem und massivem Betrug". Beweise legten sie nicht vor. Nach der Wahl 2019 waren in Indonesien tödliche Ausschreitungen ausgebrochen, nachdem Prabowo zunächst Jokowis Sieg angezweifelt hatte.

Es war bereits Prabowos dritter Anlauf auf das Präsidentenamt. Zwei Mal hatte er gegen Joko "Jokowi" Widodo verloren. Der beliebte Präsident durfte nach zwei fünfjährigen Amtszeiten jedoch nicht erneut antreten. Er gilt aber nach wie vor als äußerst einflussreich. Sein Sohn Gibran Rakabuming Raka trat bei der jetzigen Wahl als Prabowos Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten an.

Prabowo war als klarer Favorit in die Abstimmung gezogen. Umfragen hatte er deutlich angeführt. Dabei ist der 72-Jährige nicht unumstritten. Ihm werden schwere Menschenrechtsverletzungen während seiner Zeit als gefürchteter Spitzenmilitär unter dem früheren Machthaber Suharto in den 1980er- und 90er-Jahren vorgeworfen, was er aber bestreitet. Im Wahlkampf hatte er massiv auf soziale Medien gesetzt, sich als nette, großväterliche Figur inszeniert und so einen Imagewandel vollzogen, mit dem er besonders bei den zahlreichen jungen Wählern punktete.

LAND IM UMBRUCH

Auf den Wahlsieger warten erhebliche Herausforderungen. Das Land mit der weltweit größten Anzahl an muslimischen Einwohnern befindet sich im wirtschaftlichen Umbau. Indonesien will bis 2045 - 100 Jahre nach der Erklärung der Unabhängigkeit von den Niederlanden - ein Hochlohnland werden und hat dabei insbesondere Lieferketten für E-Autos im Visier. Jokowi hat versucht, die Wirtschaft des Landes weg von Bodenschätzen zu bringen. Dazu wurden etwa Milliardensummen in die Nickel-Verarbeitung gesteckt. Batterie- und E-Auto-Bauer wie CATL aus China sowie LG und Hyundai aus Südkorea haben sich angesiedelt. Das Bildungssystem bildet Lehrlinge nach deutschem Vorbild aus.

Der Umbau läuft nicht reibungslos. Die Ausbildung deckt häufig nicht die Bedürfnisse der Industrie ab, in vielen Bereichen müssen immer noch Fachkräfte insbesondere aus China eingesetzt werden. Die Investition in kapitalintensive Branchen hat auch dazu geführt, dass weniger Arbeitsplätze geschaffen werden. Jedes Jahr drängen jedoch drei Millionen Menschen auf den Arbeitsmarkt. Experten zufolge muss die indonesische Wirtschaft um mindestens sieben Prozent jährlich wachsen, um ihnen einen Job anbieten zu können. Entsprechend war die Arbeitsmarktpolitik eines der zentralen Themen im Wahlkampf: Von den 205 Millionen Wahlberechtigten sind mehr als die Hälfte unter 30 Jahre alt.

(Bericht von Gayatri Suroyo, Fransiska Nangoy, Bernadette Chrsistina Munthe, Stanley Widianto, Ananda Teresia; geschrieben von Christian Rüttger; redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)