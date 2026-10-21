Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
21.10.2026 21:02:15
Ex-Google CEO Eric Schmidt Says AI Could Eliminate 20% of Jobs at Large Companies
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 460,00
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|Alphabet A (ex Google)
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