Ex-Minister Kocher tritt Amt als Nationalbank-Gouverneur an

In der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) steht am Montag ein Chefwechsel an. Martin Kocher, Ex-IHS-Chef und bis vor kurzem ÖVP-Wirtschafts- und Arbeitsminister, wird neuer Gouverneur und übernimmt damit das Zepter von Robert Holzmann, der sechs Jahre an der Spitze der Notenbank stand. In der damit einhergehenden Funktion als Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) wird Kocher künftig über die Geldpolitik im Euroraum mitentscheiden.

Schon am 11. September bestreitet der Ökonom seine erste Ratssitzung. Dabei steht auch die nächste Zinsentscheidung an. Nach einer Serie von sieben Zinssenkungen in Folge hatte die EZB unlängst die Pausetaste gedrückt und ihren Einlagensatz bei 2,0 Prozent belassen.

tpo/bel

WEB http://www.oenb.at/