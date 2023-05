Ex-OMV-Vorstand Pleininger leitet nun Ölkonzern in Bahrain

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Bestätigung durch die bahrainische nogaholding (Absatz 1 u. 2) ---------------------------------------------------------------------

Der im Dezember überraschend ausgeschiedene Ex-OMV-Vorstand Johann Pleininger ist zum neuen Vorstandschef der staatlichen Ölgesellschaft Tatweer Petroleum in Bahrain ernannt worden. Der Tatweer-Mutterkonzern nogaholding bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. In Österreich hatte "Der Börsianer" die Ernennung gemeldet. Der "Kurier" schrieb schon Ende März über den geplanten Wechsel an die Tatweer-Spitze, wo auch Ex-OMV-Chef Rainer Seele schon im Aufsichtsrat sitzt.

Auf der Webseite von Tatweer taucht Pleiningers Name aber bisher noch nicht auf - wohl aber Aufsichtsrat Rainer Seele. Der Mutterkonzern nogaholding ist für die Verwaltung der Ölgeschäfte des bahrainischen Staates zuständig und hält 100 Prozent am Unternehmen Tatweer Petroleum, das wiederum im Upstream-Ölgeschäft tätig ist.

Der frühere OMV-Vize-CEO und Vorstand des Öl- und Gasgeschäftes, Johann Pleininger, hatte sein Vorstandsmandat erst zum Ende des Vorjahres - früher als erwartet - "im gegenseitigen Einvernehmen" vorzeitig zurücklegt. Sein Vertrag hätte eigentlich noch bis 31. August 2023 laufen sollen.

