OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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18.09.2026 08:28:00
Ex-OpenAI-Forscher fordert Stopp: »Wir müssen die KI-Entwicklung im Wesentlichen abschalten«
Der frühere OpenAI-Mitarbeiter Daniel Kokotajlo fordert einen sofortigen Entwicklungsstopp der Technologie. Er warnt vor einer Super-KI, die nicht mehr zu kontrollieren ist – und der Gefahr eines dritten Weltkriegs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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