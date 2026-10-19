Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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19.10.2026 23:12:30
Ex-OpenAI worker accused of planting bug had Saudi support, claims prosecutors
Abdulrahman Alfozan, who is accused of planting a recording device, has been denied bail.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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