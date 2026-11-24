Petrofac LtdShs Aktie
WKN: A0HF9Y / ISIN: GB00B0H2K534
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24.11.2026 18:01:25
Ex-Petrofac executives accused of paying millions to win $3.4bn of contracts
Marwan Chedid and George Salibi are on trial for involvement in alleged bribery for UAE oil and gas deals between 2012 and 2018Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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