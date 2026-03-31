Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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31.03.2026 15:21:01

Ex-Temenos Chef steigt bei Genfer Venture-Capital-Firma ein

Über sein Family Office hat der langjährige Temenos-Chef Max Chuard in Aperture Capital investiert. Neu ist er Mitglied des Investitionsausschusses und soll Fintech-Unternehmen in ihrer Entwicklung begleiten, von der Erstfinanzierung bis zur Serie-B-Finanzierungsrunde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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