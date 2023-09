Ex-Tesla-Manager übernimmt Batterierecycling-Standort in Bremerhaven

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Das Start-up des ehemaligen Tesla-Technologiechefs Jeffrey Brian Straubel baut einen Standort in Bremerhaven auf und will in Deutschland weiter expandieren. Das sagte der Chef der auf Recycling von Elektroautobatterien spezialisierten Firma Redwood Materials dem "Handelsblatt". "Über eine Zeitspanne in der nahen Zukunft wollen wir eine dreistellige Millionensumme in Deutschland investieren", sagte Straubel nach Angaben vom Dienstag.

Konkret übernimmt Redwood den Bremerhavener Standort des Batterierecyclers Redux GmbH. Redwood erwirbt dort eine jährliche Verarbeitungskapazität von 10 000 Tonnen zum Recycling von Lithium-Ionen-Batteriematerialien. Das entspreche den Batterien von bis zu 20 000 Elektroautos pro Jahr, sagte Straubel. "Wir planen in den kommenden Jahren einen Ausbau des Standorts." Die Verarbeitungskapazität könnte sich demnach bis 2030 mehr als verdoppeln, bestenfalls sogar verzehnfachen.

Redwood will demnach weiter expandieren. "Wir sehen uns bereits eine nahe gelegene Erweiterung und andere Standorte in der Region an", sagte Straubel. Vorstellbar seien Werke in Deutschland, Zentraleuropa und in Teilen Skandinaviens. Redwood sei auch auf der Suche nach Kooperationen: "Ich habe viele laufende Gespräche mit vielen der deutschen Autoherstellern."/miu/DP/jha