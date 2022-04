Ex-UBS-Topmanager soll CS zum Befreiungsschlag verhelfen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

Es ist einer der spektakulärsten Personalwechsel in der jüngeren Schweizer Bankengeschichte. Der langjährige Chefjurist der Credit Suisse , Romeo Cerutti, soll abgelöst werden. Sein Nachfolger ist bereits in den Startlöchern und war bis vor kurzem noch in wichtiger Funktion bei der UBS tätig.