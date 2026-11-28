HAMBURG (dpa-AFX) - Der frühere US-Arbeitsminister Robert Reich sieht die USA als eine "Wirtschaftsautokratie" und fordert, die Macht der Techmilliardäre zu brechen. "So wie Donald Trump versucht, die amerikanische Demokratie durch eine Autokratie zu ersetzen, wollen diese Unternehmen die amerikanische Wirtschaft autoritär umbauen", sagte Reich dem "Spiegel". Die USA seien "von einer Wirtschaftsdemokratie zu einer Wirtschaftsautokratie geworden". Reich war unter Präsident Bill Clinton zwischen 1993 und 1997 Arbeitsminister.

Als Gründe nannte der Politiker drei Trends: monopolartige Großkonzerne in den meisten Wirtschaftssektoren, eine geringe Prozentzahl gewerkschaftlich organisierter Arbeiter in der Privatwirtschaft und im Techsektor einige wenige einflussreiche Einzelpersonen wie Nvidia-Chef Jensen Huang oder Elon Musk . "Heute reden wir von 15 oder 16 Personen, die als unverzichtbar für ihre großen Unternehmen gelten, die ihrerseits als unverzichtbar für die US-Wirtschaft gelten und selbst die Weltwirtschaft beeinflussen." Die Macht der Techmilliardäre müsse gebrochen werden, so der Demokrat.

Reich fordert strengeres Kartellrecht

Als Mittel fordert Reich ein schärferes Kartellrecht. Es beruhe im Wesentlichen auf Gesetzen von 1890 und 1914, sagte er. Es müsse sich "stärker zu einem Monopolrecht entwickeln, das Macht betrachtet - politische und wirtschaftliche Macht". Die Demokraten sollten daran arbeiten, wenn sie am 3. Januar die Kontrolle über den Kongress übernehmen.

Zwar könne Trump Gesetze mit seinem Veto blockieren. Die Demokraten könnten aber die Grundlage für einen demokratischen Präsidenten ab Januar 2029 schaffen. "In der Politik gibt es kein Zu-viel-Versprechen. Es gibt nur die Möglichkeit, die Wähler zu enttäuschen."

Starlink verstaatlichen?

Für Musks Satellitendienst Starlink und Starshield schlug Reich eine Verstaatlichung vor. Wenn ein Monopol aufgrund eines Regierungsvertrags eine Dienstleistung erbringe, über die die Regierung keine Kontrolle habe, "dann hat man keine andere Wahl". "Elon Musk sollte nicht den Zugang der Ukraine kontrollieren." Bei KI-Konzernen wie Anthropic und OpenAI sei dagegen Regulierung der beste Weg, denn man wolle Innovation nicht ersticken./mjm/DP/mis