Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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15.03.2026 15:28:00
Ex-Volkswagen-Chef Matthias Müller will Brandmauer zur AfD »ein Stück weit öffnen«
Der einst wichtigste Autoboss des Landes fordert Gespräche zwischen demokratischen Parteien und der rechtsextremen AfD. Es ist nicht die einzige radikale Position, die Ex-VW-Chef Matthias Müller in einem Interview äußert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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