Ex-VW-Chef Diess wird neuer Infineon-Aufsichtsratschef - Infineon-Aktien in Rot

Das Infineon Gremium wählte am Donnerstag einstimmig Ex- Volkswagen -Chef Herbert Diess auf diesen Posten, wie der Konzern am Donnerstag nach seiner virtuellen Hauptversammlung mitteilte.

Zuvor hatten Diess und Klaus Helmrich den Angaben zufolge die scheidenden Aufsichtsratsmitglieder Wolfgang Eder und Hans-Ulrich Holdenried ersetzt. Der Ex-VW-Vorstandschef Diess war nach Konzernangaben bereits von 2015 bis 2020 Mitglied des Gremiums.

Bei der Hauptversammlung des Chipherstellers wurde zudem die Ausschüttung einer Dividende von 32 Cent je Aktie beschlossen - 5 Cent oder knapp 19 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Aktie von Infineon sinkt via XETRA zeitweise 2,72 Prozent auf 35,11 Euro.

NEUBIBERG (dpa-AFX)