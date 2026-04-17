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17.04.2026 13:57:38
Ex-'Welt'-Chef Burgard kehrt zurück zu Axel Springer
BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Chefredakteur der "Welt", Jan Philipp Burgard, wird Global Reporter beim Medienkonzern Axel Springer. Er soll künftig die Nahost-Berichterstattung mit Sitz in Tel Aviv verantworten, wie das Unternehmen mitteilte. Burgard trete die neue Aufgabe an, sobald er sich vollständig von einer schweren Herzoperation erholt habe.
Er folgt auf den Journalisten Constantin Schreiber, der sich den Angaben zufolge künftig stärker auf Podcast-Formate konzentrieren und aus familiären Gründen von Deutschland aus arbeiten soll.
Das sogenannte Global Reporters Network bündelt Reporterinnen und Reporter verschiedener Marken wie "Bild", "Welt" oder "Politico", um internationale Recherchen und Analysen markenübergreifend zu produzieren.
Burgard hatte seinen Posten als Chefredakteur Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Medienberichte über ein angebliches Fehlverhalten wies er über seinen Anwalt als "nachweislich falsch" zurück und kündigte rechtliche Schritte an; auch der Konzern erklärte, entsprechende Hinweise hätten sich nicht erhärtet, und es lägen keine Beschwerden vor./svv/DP/nas
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