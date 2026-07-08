Wirecard Aktie

Wirecard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060

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08.07.2026 14:12:19

Ex-Wirecard-Chef Braun beklagt Isolation von Familie

Der Ex-Chef des Skandalkonzerns sitzt seit sechs Jahren in Untersuchungshaft. Nach dem Ende der Haft will der Manager wieder arbeitenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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