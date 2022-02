Ex-Wirtschaftsweiser Feld wird Berater von Finanzminister Lindner

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Vorsitzende der "Wirtschaftsweisen" Lars Feld wird ökonomischer Berater von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Er schätze Feld vor allem wegen seines ordnungspolitischen Kompasses, erklärte Lindner am Montag. "Stabile Staatsfinanzen und eine maßvolle Fiskalpolitik bilden die Grundpfeiler einer funktionierenden Sozialen Marktwirtschaft. Kaum ein anderer Ökonom in unserem Land hebt diesen Zusammenhang immer wieder so deutlich hervor wie Professor Lars Feld."

Offiziell soll der 55-Jährige "Persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung" werden und Lindner bei der Bewertung makroökonomischer Fragen unterstützen. Feld habe sich als einer der profiliertesten Streiter für die Schuldenbremse und eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik hervorgetan, erklärte Lindner.

Feld soll ehrenamtlich für das Finanzministerium tätig sein und als Wissenschaftler unabhängig bleiben. Der "Badischen Zeitung" sagte er, seine Professur am Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg werde er behalten. Feld ist zudem Direktor des Walter Eucken Instituts. Der Wirtschaftswissenschaftler war bis Ende Februar Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Experten werden umgangssprachlich auch als die "Wirtschaftsweisen" bezeichnet./tam/DP/eas