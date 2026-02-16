EXACT Sciences: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EXACT Sciences hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

EXACT Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 878,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 713,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,100 USD gegenüber -5,590 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,25 Milliarden USD gegenüber 2,76 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

