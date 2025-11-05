EXACT Sciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EXACT Sciences hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 850,7 Millionen USD gegenüber 708,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at