Exagen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Exagen lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Exagen -0,280 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,2 Millionen USD – ein Plus von 37,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Exagen 12,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at