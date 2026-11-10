Exagen Aktie
WKN DE: A2PRXT / ISIN: US30068X1037
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10.11.2026 13:46:27
Exagen Inc Q3 Loss Drops
(RTTNews) - Exagen Inc (XGN) reported Loss for third quarter of -$6.336 million
The company's earnings totaled -$6.336 million, or -$0.25 per share. This compares with -$7.087 million, or -$0.31 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $18.417 million from $17.244 million last year.
Exagen Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$6.336 Mln. vs. -$7.087 Mln. last year. -EPS: -$0.25 vs. -$0.31 last year. -Revenue: $18.417 Mln vs. $17.244 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 72 M To $ 75 M
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Nachrichten zu Exagen Inc Registered Shs
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03.08.26
|Ausblick: Exagen präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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