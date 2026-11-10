Exagen Inc Q3 Loss Drops

(RTTNews) - Exagen Inc (XGN) reported Loss for third quarter of -$6.336 million

The company's earnings totaled -$6.336 million, or -$0.25 per share. This compares with -$7.087 million, or -$0.31 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.8% to $18.417 million from $17.244 million last year.

Exagen Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$6.336 Mln. vs. -$7.087 Mln. last year. -EPS: -$0.25 vs. -$0.31 last year. -Revenue: $18.417 Mln vs. $17.244 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 72 M To $ 75 M