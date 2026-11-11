Exagen informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Exagen hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,4 Millionen USD – ein Plus von 6,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Exagen 17,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at