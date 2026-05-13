Exagen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Exagen hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at