Exagen präsentierte Quartalsergebnisse

Exagen hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Exagen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Exagen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,830 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Exagen in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 66,58 Millionen USD im Vergleich zu 55,64 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at