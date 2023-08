Exalt Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Exalt Resources lud am 30.08.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,06 Prozent zurück. Hier wurden 16,9 Millionen AUD gegenüber 17,8 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum generiert.

Exalt Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,021 AUD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,044 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 97,96 Millionen AUD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 67,75 Millionen AUD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,020 AUD und einen Umsatz von 98,00 Millionen AUD beziffert.

Redaktion finanzen.at