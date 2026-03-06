Exantas Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Exantas Capital präsentierte in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 42,7 Millionen USD, gegenüber 46,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,67 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,030 USD beziffert, während im Vorjahr 1,15 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 197,98 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 165,90 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at